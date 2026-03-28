Malatya Hava Durumu! 28 Mart Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da, 28 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve yer yer bulutlu bir atmosferle başlayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 18 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 7 - 8 derece arasında seyredecek. Bu, Malatya'nın Mart sonu için tipik bir günü temsil edecek.

29 Mart Pazar günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığı 12 - 13 derece civarında olacak. 30 Mart Pazartesi günü hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklıklar 11 - 12 derece arasında değişecek. 31 Mart Salı günü ise bol güneş ışığı altında 14 - 15 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde, su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak ıslanmaktan korur. Güneşli günlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak da cilt sağlığı açısından önem taşır.

Malatya'daki hava durumu mevsim normallerine yakın seyredecek. Günlük planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri alarak konforlu bir hafta geçirebilirsiniz.