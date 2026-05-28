Malatya Hava Durumu! 28 Mayıs Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

28 Mayıs 2026 Perşembe günü Malatya'da hava durumu serin olacak. Yağışlı bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Gece ise 15 derece olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız yararlı olacaktır. Su geçirmez kıyafetler giymeyi de unutmamalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 29 Mayıs Cuma günü sıcaklık 21 derece civarında olacak. Gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. 30 Mayıs Cumartesi günü ise sıcaklık 19 derece civarında olacak. Yağışların hafiflemesi öngörülüyor. 31 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığı 23 dereceyi bulacak. Bol güneş ışığı da görülecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek önem taşıyor. Dışarıda şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve yol durumunu kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurmalısınız.