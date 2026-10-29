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Malatya Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

29 Ekim Perşembe 2026'da Malatya'da hava durumu, serin bir sabahın ardından ılıman bir gün sunuyor. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişiyor, ancak öğleden sonra yer yer hafif yağışlar bekleniyor. Açık havada zaman geçireceklerin şemsiye alması önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar hafif düşecek. Yoğun bulutlu hava altında dış mekan etkinlikleri için uygun giysiler tercih etmek, keyifli bir deneyim için gerekli. Hava durumunu takip etmek şart.

Malatya Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Malatya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

29 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Malatya'nın hava durumu, doğal güzelliklerle dolu bir gün sunuyor. Sıcaklıkların 19 ila 22 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Sabah saatlerinde serin hava mevcut. Öğleye doğru hava ılıman hale gelecek. Güneşin açması bekleniyor. Malatyalılar açık havada zaman geçirebilecekler. Gün boyunca hafif bir rüzgar etkili olacak. Bu durum, havayı ferahlatacak. Keyifli bir atmosfer yaratacak.

Bugünkü hava nasıl sorusuna gelince, bulutlu bir dönem bekleniyor. Öğleden sonra yer yer hafif yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Dışarı çıkmayı planlayanların şemsiye alması akıllıca olacaktır. Gün içinde hava şartları değişkenlik gösterebilir. Güneşli anların tadını çıkarırken, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça değişken görünüyor. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık hafif düşecek. Yaklaşık 15 ila 18 derece sıcaklık bekleniyor. Bu dönemde yoğun bulutlu hava hakim olabilir. Arada sırada güneşli anlar da görülecek. Hafta sonu dış mekan etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemli. Uygun giysiler seçmelisiniz.

Hava durumuna yönelik önlemler almak, hava koşullarını daha verimli değerlendirmenizi sağlar. Yağışlı günlerde dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olabilir. Geçireceğiniz zamanlarda ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak için açık hava giysilerinizi yanınıza almanız önemlidir. Hava durumunu dikkate alarak program yapmalısınız. Bu, sağlığınızı korur ve gününüzü keyifli hale getirir.

Malatya'da 29 Ekim’de hava durumu serin başlıyor. Ardından ılıman bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde beklenen değişiklikler, hafta sonunu dikkatli planlamayı gerektiriyor. Hava durumunu izlemeye devam ederek, keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

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hava durumu Malatya
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