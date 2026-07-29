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Malatya Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da sıcak hava koşulları devam ediyor. Bugün 29 Temmuz 2026'da gündüz sıcaklıkları 35 ile 36 derece arasında ölçülüyor. Gece sıcaklığı ise 18 ile 20 dereceye düşecek. Nem oranı düşük ve hafif rüzgar esiyor. Gelecek günlerde benzer hava durumu beklentisi var. 30 Temmuz'da hava sıcaklığı yine yüksek olacak. Dışarıda geçirilen zamanlarda su tüketimi ve koruyucu giysiler tercih edilmesi öneriliyor.

Malatya Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 29 Temmuz 2026 Çarşamba'da Malatya'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35 ile 36 derece arasında seyredecek. Gece ise 18 ile 20 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı düşük olacak. Rüzgar hafif esmesiyle dikkat çekecek. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 35 ile 36 derece arasında olacak. 31 Temmuz Cuma günü ise 36 ile 37 dereceye yükselebilir. Gece sıcaklıkları 19 ile 21 derece arasında değişecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor. Bol su tüketmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak da yararlıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da sağlıklı bir seçim olacaktır.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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