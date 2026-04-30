Malatya Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Hava durumu analizi 30 Nisan 2026 Perşembe günü Malatya için oldukça olumlu. Bugün hava güneşli ve parçalı bulutlu görünüyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 22-23 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı 10-11 derece civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif esiyor ve güney yönlerinden geliyor. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir durum mevcut.

1 Mayıs Cuma günü hava biraz değişecek. Güneş kısmen görünecek. Sıcaklıklar 21-22 derece arasında değişim gösterecek. 2 Mayıs Cumartesi günü ise bulutlar artacak. Sıcaklıklar 20-21 derece civarında seyredecek. 3 Mayıs Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. O gün sıcaklık 18-19 derece arasında olacak.

Bu dönemlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Özellikle 3 Mayıs Pazar için yağmurlu havaya karşı dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi bir önlem olacaktır.

Malatya'nın hava durumu genellikle ılımandır. Önümüzdeki günlerde daha fazlasını gözlemleme imkanı bulacaksınız. Hava koşullarına uygun planlar yaparak şehrin tadını çıkarabilirsiniz.