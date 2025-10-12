HABER

Malatya iki ayrı kaza: 5 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 19.30 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Mıhlıdut Caddesi üzerinde seyir halinde olan E.A. idaresindeki motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.K.'ya çarptı. Kazada yaya yaralandı. 21.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana gelen ikinci kazada ise İsmet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan marka otomobil ile araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

