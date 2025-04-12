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Malatya polisi 240 saat kamera kaydını izledi! 3 gasp şüphelisi yakalandı

Malatya’da, 'Nntelikli yağma, gasp-tehdit ve kasten yaralama’ olayına karıştıktan sonra kaçan zanlılar, izlenen 240 saat kamera kaydının ardından yakalandı. 3 zanlı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Malatya polisi 240 saat kamera kaydını izledi! 3 gasp şüphelisi yakalandı

Mart ayında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana gelen ‘nitelikli yağma, gasp-tehdit ve kasten yaralama’ olayının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 78 farklı kameraya ait izlenen 240 saatlik görüntülerin ardından olayı gerçekleştiren zanlıların kimliklerini tespit etti.
Zanlılar İ.B., S.A. ve H.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda gasbedildiği belirlenen 1 adet cep telefonu, 68 bin 300 TL para ile 1 adet olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Malatya
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