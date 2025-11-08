HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya'da 3'üncü kattaki balkondan düşüp, öldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki apartmanın 3'üncü katından zemine düşen Ebubekir Soylu (36), olay yerinde hayatını kaybetti.

Malatya'da 3'üncü kattaki balkondan düşüp, öldü

Olay, saat 05.30 sıralarında, Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; apartmanın 3'üncü katındaki balkona çıkan Ebubekir Soylu, dengesini kaybedip zemine düştü.

Durumu gören çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk kontrollerinde, Soylu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Ebubekir Soylu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya da 3 üncü kattaki balkondan düşüp, öldü 1Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!
Aydın'da çıkan yangında 3 ev hasar gördüAydın'da çıkan yangında 3 ev hasar gördü

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.