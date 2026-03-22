Malatya’da 5 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

Malatya’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Yeşilyurt Gündüzbey Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adıyaman istikametinden gelen minibüs, hafif ticari araç, otomobil, Peugeot marka araç ile Hyundai marka otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



