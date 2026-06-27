Malatya’da çekici bariyerlere çarparak askıda kaldı

Malatya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici bariyerlere çarparak askıda kaldı. Kazada yaralanan olmaz iken bölgede metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Erkenek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, bariyerler üzerinde askıda kalan çekici nedeniyle kara yolunda ulaşım aksarken, bölgede metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yaralananın olmadığı olayda, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken askıda kalan çekicinin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır