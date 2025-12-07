HABER

Malatya’da denetimler sıklaştırıldı

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde trafik güvenliğini artırmak ve yaya önceliği bilincini güçlendirmek amacıyla bilgilendirme çalışmaları ve denetimlerini sürdürüyor.Trafik ekipleri, özellikle yaya geçitlerinde yapılan uygulamalarda yayalara geçiş hakkı tanımayan sürücüleri tespit ederek haklarında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem uyguladı.

Trafik ekipleri, özellikle yaya geçitlerinde yapılan uygulamalarda yayalara geçiş hakkı tanımayan sürücüleri tespit ederek haklarında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem uyguladı. Yetkililer, hem sürücülerin hem de yayaların trafik kurallarına uyması gerektiğini belirterek denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.Kaynak: İHA

