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Malatya’da düğün salonunda kavga: 4 yaralı

Malatya’da bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi darp sonucu yaralandı.Olay, dün akşam saat 21.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Pınarbaşı mevkiinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.

Malatya’da düğün salonunda kavga: 4 yaralı

Malatya’da bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi darp sonucu yaralandı.

Olay, dün akşam saat 21.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Pınarbaşı mevkiinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, onlarca kişi birbirine girdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada 4 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralıların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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