Malatya’da elinden silahla vurulan 1 kişi yaralandı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen silahlı yaralanma olayında 31 yaşındaki bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi Venk Yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, E.A. (31) tabanca ile açılan ateş sonucu sol elinden yaralandı. Yaralı şahıs kendi imkanlarıyla Battalgazi Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındı. E.A.’nın ifadesinde çelişkili beyanlarda bulunduğu öğrenilirken şahsın kendisini mi vurduğu yoksa olayın bir başkası tarafından mı gerçekleştirildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

