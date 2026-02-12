Malatya’da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında fuhuş faaliyetlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 3 şüpheli şahsın fuhuş faaliyetleri içerisinde yer aldığı tespit edilirken, şüphelilerle bağlantılı 1 iş yeri, 3 ikamet adresi ve 3 araçta arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 35 bin 950 TL nakit para, 1 tabanca ve 23 fişek, 1 dizüstü bilgisayar, 2 kamera kayıt cihazı, 3 hard disk, 5 telsiz ve 2 iş yeri telefonu ile toplam piyasa değeri 739 bin TL olan ziynet eşyası ele geçirildi. Operasyonda kapsamında 8 mağdur kadın şahıs tespit edilirken, belirlenen iş yerinde yapılan denetimlerde 21 ara yakalama işlemi gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan il genelinde faaliyet gösteren 6 masaj salonuna yönelik eş zamanlı yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu iş yerleri mühürlenerek faaliyetten men edildi. Ara yakalamalar neticesinde ise 1 şüpheli şahsın tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır