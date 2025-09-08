HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya’da gerçekleştirilmesi planlanan konser ertelendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen hain saldırıda 2 polisin şehit düşmesi ve belediye personeli Erkan Karadağ’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan konserin ertelendiğini duyurdu.

Malatya’da gerçekleştirilmesi planlanan konser ertelendi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaptığı açıklamada yaşanan acı olaylar nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduklarını belirtti. Başkan Er açıklamasında, "Bugün yüreklerimizi dağlayan iki acı haberle sarsıldık. İzmir Balçova’da polis merkezimize yapılan hain saldırıda 2 kahraman polisimiz şehit düştü. Ayrıca, Büyükşehir Belediyemize ait bir araçla kaza yapan mesai arkadaşımız Erkan Karadağ kardeşimiz de görev şehidi oldu. Bu elim hadiseler nedeniyle bugün yapmayı planladığımız konseri ileri bir tarihe erteleme kararı aldık" ifadelerine yer verdi.
Başkan Er, şehit olan polis memurları ile belediye personeli Erkan Karadağ’a Allah’tan rahmet dileyerek ailelerine, yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat çeken zam kararı! İşte yeni fiyatlarDikkat çeken zam kararı! İşte yeni fiyatlar
Kamyonet ile traktör arasına sıkışarak hayatını kaybettiKamyonet ile traktör arasına sıkışarak hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Flaş karar: CHP İstanbul il binasını kapatıyor!

Flaş karar: CHP İstanbul il binasını kapatıyor!

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Tekin il binasına girdi, CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu

Tekin il binasına girdi, CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.