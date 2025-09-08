Malatya’da gerçekleştirilmesi planlanan konser ertelendi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaptığı açıklamada yaşanan acı olaylar nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduklarını belirtti. Başkan Er açıklamasında, "Bugün yüreklerimizi dağlayan iki acı haberle sarsıldık. İzmir Balçova’da polis merkezimize yapılan hain saldırıda 2 kahraman polisimiz şehit düştü. Ayrıca, Büyükşehir Belediyemize ait bir araçla kaza yapan mesai arkadaşımız Erkan Karadağ kardeşimiz de görev şehidi oldu. Bu elim hadiseler nedeniyle bugün yapmayı planladığımız konseri ileri bir tarihe erteleme kararı aldık" ifadelerine yer verdi.

Başkan Er, şehit olan polis memurları ile belediye personeli Erkan Karadağ’a Allah’tan rahmet dileyerek ailelerine, yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır