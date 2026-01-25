HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya’da husumetlilerin bıçaklı kavgasında: 2’si ağır 3 kişi yaralandı

Malatya’da husumetli iki aile üyeleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Malatya’da husumetlilerin bıçaklı kavgasında: 2’si ağır 3 kişi yaralandı

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, husumetli oldukları belirtilen F.Ç. ve A.Ç. ile H.C. arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Malatya’da husumetlilerin bıçaklı kavgasında: 2’si ağır 3 kişi yaralandı 1

Kavgada taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.Ç. ile A.Ç.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgada kullanılan suç aletleri ele geçirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da husumetlilerin bıçaklı kavgasında: 2’si ağır 3 kişi yaralandı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıcak torbası patlamasıyla vücudunun yüzde 30’u yandı: "5 dakika geçti, patladı"Sıcak torbası patlamasıyla vücudunun yüzde 30’u yandı: "5 dakika geçti, patladı"
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaşındaki bebek öldü, anne ve baba yaralandıAydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaşındaki bebek öldü, anne ve baba yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.