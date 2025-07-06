HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya’da iş makinesinin altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iş makinesinin altında kalan 60 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Malatya’da iş makinesinin altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Olay, saat 22.00 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Yalınkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatı devam eden evine malzeme taşıyan Arif Ayçiçek, çalışmalar sırasında iş makinesinin altında kaldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan şahıs çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google’da Yaz Sezonunun Gözdesi Türkiye!Google’da Yaz Sezonunun Gözdesi Türkiye!
İsrail ordusu yargı kararına rağmen yıkımı sürdürüyorİsrail ordusu yargı kararına rağmen yıkımı sürdürüyor

Anahtar Kelimeler:
iş kazası Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Soğuk hava etkili oluyor! Isınmak için soba yaktılar

Soğuk hava etkili oluyor! Isınmak için soba yaktılar

Fenerbahçe PSG ile yıldız oyuncu için anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe PSG ile yıldız oyuncu için anlaşmaya vardı!

Kulüpler Dünya Kupası'nda şok sakatlık!

Kulüpler Dünya Kupası'nda şok sakatlık!

O ilimizi sel vurdu! Evleri su bastı, mahsur kalanlar kurtarıldı

O ilimizi sel vurdu! Evleri su bastı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Muhittin Böcek tutuklandı! Eski gelini adli kontrolle serbest

Muhittin Böcek tutuklandı! Eski gelini adli kontrolle serbest

Etrafı küle döndü! Alevlerin ortasında kalan bahçe yangından etkilenmedi: "Emeğimin karşılığını aldım"

Etrafı küle döndü! Alevlerin ortasında kalan bahçe yangından etkilenmedi: "Emeğimin karşılığını aldım"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.