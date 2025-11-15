Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan 33 kişi kurtarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından dün saat 20.00 sıralarında Malatya'da kar, karla karışık yağmur, tipi ve fırtına etkili oldu. Malatya-Kayseri kara yolu ile Hekimhan-Darende kara yolunda araçlarında mahsur kalan 29 kişi ile Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 4 turist ekiplerin çalışması ile bulundukları bölgelerden tahliye edildi.

Kar nedeniyle kapanan kara yolları da ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Malatya-Kayseri Devlet Yolu, yoğun yağış ve tipi nedeniyle dün saat 22.30'da TIR ve çekici trafiğine kapatılmış, yapılan çalışmalar sonucunda bugün sabah 09.00 itibarıyla yeniden trafiğe açıldı. Yürütülen çalışmalarda; Malatya-Kayseri Devlet Yolunda 6 ekipmanlı araç ve 15 personel, Sivas Devlet Yolunda 2 ekipmanlı araç ve 5 personel, Hekimhan-Darende Yolunda 2 ekipmanlı araç ve 5 personel, Malatya geneli kırsal mahallelerde 105 araç ve 190 personel görev aldı. Ayrıca Kızılay tarafından Hekimhan ve Darende ilçelerinde 2 araç ve 7 personel ile vatandaşlara çorba ikramı yapıldı" denildi.