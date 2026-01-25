HABER

Malatya’da karbonmonoksit zehirlenmesinde sayı 113’e yükseldi

Malatya’da bir düğün salonunda düzenlenen nişan töreninde karbonmonoksit gazından etkilenenlerin sayısı 113’e yükseldi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, salonda gerçekleştirilen nişan merasimi sırasında davetlilerin rahatsızlanması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde davetlilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Zehirlenme belirtileri gösteren 46 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Battalgazi ilçemizde bir düğün salonunda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 113 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımızca tedavi altına alınmıştır. Genel durumlarının iyi olduğu tespit edilmiş olup, bu saat itibarıyla hastalarımızın bir kısmı taburcu edilmeye başlanmıştır. Olayın sebebi ile ihmal ve kusuru bulunanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

