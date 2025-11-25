Malatya’da kayıp yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi Mürsel Pınarı mevkiinde yaşayan 75 yaşındaki Zeynep Turgut’tan gece saatlerinden bu yana haber alınamaması üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olumsuz hava şartlarına rağmen bölgede arama çalışmalarını sürdürürken, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt da çalışmaları yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı. Bozkurt, arama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA