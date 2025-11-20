Malatya’da konteyner çarşıda yangın: 1 yaralı

Olay, saat 02.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan konteyner çarşıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında işyeri bulunan A.N. hafif şekilde yaralandı. Yangında iki işyeri kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin müdahalesi sırasında bazı konteynerlerde de maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır