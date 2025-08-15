HABER

Malatya’da kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki bordür taşlarına çarparak devrildi. Kazada yan yatan aracın sürücüsü yaralandı.

Malatya’da kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı

Kaza gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Altın Kayısı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yüzüncü Yıl Kent Parkı mevkiinde seyir halinde olan M.H. (20) idaresindeki 44 AHK 098 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki bordür taşlarına çarparak devrildi.

Malatya’da kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı 1

Kazada yan yatan aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Malatya’da kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı 3

Malatya’da kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı 4

Malatya’da kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı 5

(İHA)

