Malatya’da kontrolden çıkan otobüs devrildi: 6 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi.

Malatya’da kontrolden çıkan otobüs devrildi: 6 yaralı

Kaza, 06.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kudüs Caddesi üzerinde seyreden Y.O. idaresindeki 44 AHH 982 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Y.O., A.K., A.B., E.G., M.G. ve F.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA

Malatya
