HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç korkuttu

Malatya’nın Darende ilçesinde hasır demir yüklü bir aracın kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada, yola savrulan malzemeler paniğe neden oldu.

Malatya’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç korkuttu

Kaza, sabah saatlerinde Darende ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen A.A. yönetimindeki 44 ABT 246 plakalı Mercedes marka hasır demir yüklü araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu esnada aracın kasasında bulunan hasır demirler yola savruldu. Olayda, yaralanan olmaz iken çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kazanın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Belediye ekipleri, yola savrulan demirlerin kaldırılması için çalışma başlattı.

Malatya’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç korkuttu 1

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç korkuttu 2

Malatya’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç korkuttu 3

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li 81 il başkanı İstanbul'a çağrıldı!CHP'li 81 il başkanı İstanbul'a çağrıldı!
Bakan Tunç: "Çocukların suça itilmesinin önüne geçilecek"Bakan Tunç: "Çocukların suça itilmesinin önüne geçilecek"

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.