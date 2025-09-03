Malatya’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç korkuttu

Kaza, sabah saatlerinde Darende ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen A.A. yönetimindeki 44 ABT 246 plakalı Mercedes marka hasır demir yüklü araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu esnada aracın kasasında bulunan hasır demirler yola savruldu. Olayda, yaralanan olmaz iken çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kazanın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Belediye ekipleri, yola savrulan demirlerin kaldırılması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)