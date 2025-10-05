HABER

Malatya’da şifa deposu alıçta hasat devam ediyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde aşılanan yabani alıç ağaçlarında hasat çalışmaları sürüyor.

Malatya'da şifa deposu alıçta hasat devam ediyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde aşılanan yabani alıç ağaçlarında hasat çalışmaları sürüyor. Özellikle Levent, Resuluşağı ve Ancar koridorlarında yoğun şekilde yetişen alıç, hem üreticilerin hem de sağlıklı beslenmeye önem veren vatandaşların ilgisini çekiyor.

Malatya’da şifa deposu alıçta hasat devam ediyor 1

Akçadağ Dayanışma Derneği Genel Başkanı Murat Maskar bölgede alıç hasadının bir süre önce başladığını belirterek, kendilerinin de hasat yaptığını ifade etti. Alıcın sağlık açısından önemli bir meyve olduğunu kaydeden Maskar, hasadın Kasım ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Malatya’da şifa deposu alıçta hasat devam ediyor 2

Malatya
