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Malatya’da sürü halindeki dağ keçileri kamerada

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde sarp kayalıklarda ilerleyen onlarca dağ keçisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Malatya’da sürü halindeki dağ keçileri kamerada

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde sarp kayalıklarda ilerleyen onlarca dağ keçisi cep telefonu kamerasına yansıdı. Metrelerce yükseklikteki dik yamaçlarda sürü halinde rahatça hareket eden keçiler, adeta yer çekimine meydan okudu.

Malatya’da sürü halindeki dağ keçileri kamerada 1
Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde görüntülenen yaban keçileri, sarp kayalıklarda ilerledi. Onlarca keçiden oluşan sürünün dik ve engebeli arazide çevik hareketlerle ilerlemesi dikkat çekti. Neredeyse 90 derecelik açıya sahip yamaçlarda ustalıkla hareket eden keçiler, kayalıkların üzerinde yol aldı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, onlarca dağ keçisinin metrelerce yükseklikteki kayalıklarda sürü halinde ilerlediği görüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
dağ keçisi
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