HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya’da yüzyılın en büyük zirai ürün kaybı

İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Gezer, 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde etkili olan zirai don olayının son yüzyılın en şiddetlisi olduğunu söyledi. Aynı anda hem radyasyon hem de adveksiyon tipi donların yaşandığını belirten Gezer, bu durumun başta Malatya olmak üzere birçok kentte ciddi zararlara yol açtığını ifade etti.

Malatya’da yüzyılın en büyük zirai ürün kaybı
Çiğdem Sevinç

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmını karşılayan Malatya’da milyonlarca kayısı ağacının zarar gördüğünü kaydeden Gezer, "Geçtiğimiz hafta, aşağı yukarı son yüzyıldaki en şiddetli zirai donlar yaşandı. Zirai donlar çift etkili hem radyasyon hem de adveksiyon donları şeklinde görüldü" dedi.

Türkiye’de genellikle radyasyon donlarının etkili olduğunu belirten Gezer, bu kez nadir görülen adveksiyon donlarının da aynı dönemde meydana geldiğini ve 3-5 gün içinde birçok kentte meyve türlerine büyük zarar verdiğini söyledi.

Adveksiyon donlarının yıkıcı etkisine dikkat çeken Prof. Dr. Gezer, alınabilecek tedbirlerin sınırlı olduğunu vurgulayarak, "Bahçelerin etrafına rüzgar perdeleri olarak selvi veya kavak gibi ağaçlar dikilerek koruma sağlanabilir. Öte yandan, radyasyon donlarına karşı en etkili yöntem olan yağmurlama fıskiye sisteminin yüzde yüz koruma sağladığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Zirai donun özellikle Malatya’da büyük ekonomik kayıplara yol açtığını kaydeden Gezer, üreticilerin bu tür afetlere karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet erkanı 23 Nisan'da Anıtkabir'de! 'Cumhuriyet değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz'Devlet erkanı 23 Nisan'da Anıtkabir'de! 'Cumhuriyet değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz'
Adana'da yasa dışı ilaç operasyonu!Adana'da yasa dışı ilaç operasyonu!

Anahtar Kelimeler:
zirai don
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Seyirciyi ayağa kaldıran kavga! Acun Ilıcalı konseyi topladı: "Seni yarışmada tutamayız"

Seyirciyi ayağa kaldıran kavga! Acun Ilıcalı konseyi topladı: "Seni yarışmada tutamayız"

Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı

Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı

Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı!

Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı!

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden ayrıldı

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden ayrıldı

Mahalle sakinleri kokudan şüphelenince gerçek ortaya çıktı

Mahalle sakinleri kokudan şüphelenince gerçek ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.