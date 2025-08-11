HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya’daki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin karışığı trafik kazasında ağır yaralı Şerife Eryalçın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya’daki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Kaza, saat 13.00 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ-Saçmalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Battal Eryalçın (66) idaresindeki 46 E 8854 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 23 AES 640 plakalı BMC marka kamyon çarpıştı.

Malatya’daki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi 1

Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, Şerife Eryalçın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer yaralı M.D.’nin tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi.

Malatya’daki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi 2

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, hayatını kaybeden sürücülerin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Malatya’daki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi 3

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir depremini bilen Prof. Dr. Üşümezsoy deprem beklenen yeni yerleri işaret ettiBalıkesir depremini bilen Prof. Dr. Üşümezsoy deprem beklenen yeni yerleri işaret etti
Katillerin dilini kullandılarKatillerin dilini kullandılar

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

Çanakkale'de korkunç görüntüler! Alevler evlere ulaştı

Çanakkale'de korkunç görüntüler! Alevler evlere ulaştı

Tüm ülke Arda'yı konuşuyor! Maç sırasında çılgına döndü, söyledikleri yayına yansıdı...

Tüm ülke Arda'yı konuşuyor! Maç sırasında çılgına döndü, söyledikleri yayına yansıdı...

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Bir il onu konuşuyor! Evde korkunç halde bulundu

Bir il onu konuşuyor! Evde korkunç halde bulundu

Düzce, İstanbul ardından Balıkesir! Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'la ilgili herkes aynı haberi paylaşıyor

Düzce, İstanbul ardından Balıkesir! Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'la ilgili herkes aynı haberi paylaşıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.