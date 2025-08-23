HABER

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde orman yangını

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde orman yangını çıktı.

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının kısa sürede geniş bir araziye yayılması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Doğanyol ilçesine bağlı Akkent Mahallesi’nde öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile orman müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, kısa sürede geniş bir araziye yayılan yangında 1 ev zarar gördü.

Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

(İHA)

Malatya
