Malavi'nin başkenti neresi? Malavi'nin başkenti hakkında bilgiler

Malavi ya da resmi adıyla Malavi Cumhuriyeti günümüzde Afrika kıtasının güneydoğu bölümünde yer alan bir kara ülkesidir. Ülkenin denize kıyısı bulunmaz. Malavi 6 Temmuz 1964 tarihinde Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlığını elde etmiştir. Bu nedenle ülkenin iki adet resmi dili bulunur, bunlar İngilizce ve Çevaca dilleridir. Malavi ülkesi başkanlık tipi cumhuriyet sistemi idare edilir. Toplam 24 bölgeden oluşmakta olan Malavi ülkesinin başkenti ise merak konusudur.

Malavi’nin başkenti neresi?

Malavi'nin başkenti neresi sorusuna yanıtı Lilongwe'dir. Lilongwe, Malavi'nin başkenti ve en büyük ikinci şehridir. Şehir, coğrafi açıdan Malavi'nin tam ortasında ve Zambiya ile Mozambik sınırlarına yakın bir yerde konumlanmıştır. Geçmişte küçük bir yerli köyü olarak kurulmuş olan bu kent 20. yüzyıl başlarında İngiliz hakimiyeti altına girmiştir. Malavi’nin en gelişmiş olan ekonomik ve ticari merkezi ise Blantyre şehridir. Bulunduğu bölgedeki ülkeler arasında en fakir ülkelerden biri olmasına rağmen Lilongwe şehri turizmden kaynaklanan bir gelişme yaşamıştır.

Lilongwe'ye nasıl gidilir?

Ülkemizden Lilongwe şehrine direkt uçuş gerçekleştirilmemektedir. Ülkeye gitmek için Addis Ababa, Nairobi, Johannesburg üzerinden aktarmalı olarak ulaşılabilmektedir. Şehirde hizmet veren "Kamuzu Hava Alanı" şehir merkezinin yaklaşık 35 km uzaklıkta yer alır. Havaalimanından şehir merkezine taksi ile ulaşım 20$ civarı tutmaktadır.

Lilongwe'da gezilecek yerler

Şehirde görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Lilongwe Vahşi Yaşam Merkezi

Lilongwe Wildlife Centre olarak geçen bu yer Malavi’deki en önemli koruma merkezlerinden biridir. Bu merkezde yetim kalan, yaralanan ya da kötü davranılan hayvanlar kurtarılır ve rehabilite edilir. Merkezdeki rehber sayesinde yürüyüş turlarına katılarak aslanlar, maymunlar ve çeşitli kuş türleri gibi pek çok hayvan doğal ortamında gözlemlenebilir. Bununla beraber çevre bilincini artırmaya yönelik eğitimler de gerçekleştirilir.

Nature Sanctuary

Burası Lilongwe'nin merkezinde yer alan bir doğa alanıdır. Merkezde bulunan yürüyüş parkurları, küçük hayvan barınakları ve kuş gözlem alanları doğa sever ziyaretçiler tarafından sıklıkla ziyaret edilir.

Parliament Building (Parlamento Binası)

Modern mimari yapısıyla öne çıkan Parlamento Binası, şehrin en görkemli yapılarından biridir. Bina çoğunlukla dışarıdan görülebilir, fakat belirli dönemlerde rehberli turlar da gerçekleştirilir.

Dedza Dağı

Bu dağ Lilongwe şehrinin 85 km güneyinde yer alır. Trekking seven ziyaretçiler için ideal bir yerdir. Dağın zirvesine ulaşıldığında Malavi Gölü ve çevresindeki manzaralara eşlik edilebilir. Burada bulunan Dedza Seramik Atölyesi de oldukça popülerdir. Yerel el sanatları ve seramik ürünleri satın alınabilir.

Dwangwa

Dwangwa, Malavi Gölü kıyısında konumlanmış olan yerel bir kasaba olarak dikkat çeker. Kasaba şeker üretimiyle öne çıkar ve doğal plajları da deniz seven ziyaretçiler tarafından ilgi görür. Bu bölge yerel yaşamı daha fazla deneyimlemek ve göl kenarında vakit geçirmek isteyenler için oldukça idealdir.

Nkhotakota

Nkhotakota, Malavi Gölü’nün batı kıyısında yer alan Nkhotakota Vahşi Yaşam Rezervi ile popülerdir. Nkhotakota, filler, antiloplar ve zengin kuş türlerini içeren doğal bir yaşam alanıdır. Buradaki rehberli yürüyüş safarileri ve kano gezileri sıklıkla tercih edilen aktiviteler arasındadır. Bununla beraber göl kenarında bulunan plajlar ve tatil köyleri de ilgi çekicidir.

Malavi'de ne yenir?

Malavi yerel lezzetleri genellikte "Nsima" olarak tanımlanır ve içerisinde 3 farklı 3 tabaktan meydana gelir. Bunlar; yer fıstığı ve küçük şalgamla hazırlanan birinci tabak, lahanalı ikinci tabak ve kapenta denilen üçüncü tabaktır. Yerel halk ellerindeki yulaf lapalarını ekmek gibi parçalara ayırıp, bu yemeklere bandırarak tüketirler.

Ülkede kümes hayvanları ve mevsime uygun tropikal meyveler de sıklıkla tüketilir. Ülkede denenmesi gereken yerel lezzetler arasında ülkenin en popüler yemeği olan Chambo’dur. Chambo Malavi Gölü'nden tutulan taze balıklar ile hazırlanır. Diğer balık türleri ise ve Zomba, Mulanje ve Nykia platolarındaki ırmaklardan yakalanan alabalıklardır.