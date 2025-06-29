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Malazgirt'te tırpanın son ustası

Makineleşmenin gölgesinde unutulmaya yüz tutan geleneksel mesleklerden biri olan tırpan dövme ve tırpanla ot biçme, Malazgirt'te yaşayan Muzaffer Uçak sayesinde hâlâ yaşamaya devam ediyor.

Malazgirt'te tırpanın son ustası

Bir zamanlar köy hayatının vazgeçilmezi olan tırpan, artık nostaljik bir anı gibi hatırlanıyor. Makineleşmenin gölgesinde unutulmaya yüz tutan geleneksel mesleklerden biri olan tırpan dövme ve tırpanla ot biçme, Malazgirt'te yaşatılmaya çalışılıyor. Adalar Mahallesi'nde ikamet eden Muzaffer Uçak, modern ot biçme makinelerine rağmen geleneksel yöntemden vazgeçmiyor. Yıllarını bu işe adayan ve tırpanını kendi bileyen Muzaffer Uçak, artık bu işi yapan kimsenin kalmadığını söylüyor. Günlük 5 bin TL yevmiye vermesine rağmen bu işi yapacak usta bulamadığını belirten Uçak, "Ben hâlâ eski usul tırpanla otlarımı biçiyorum. Tırpanı bilemek de ayrı bir iş. Bu meslek zamanla kayboldu. Şimdi herkes makineyle biçiyor ama makine doğallığı bozar. Biz eskilerden böyle öğrendik, böyle devam ediyoruz" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Malazgirt
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