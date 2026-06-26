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Malazgirt’te karne heyecanı

Muş’un Malazgirt ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Malazgirt’te karne heyecanı

Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Karne törenine Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Tek katıldı. Sınıfları ziyaret eden protokol üyeleri, öğrencilerle yakından ilgilenerek karnelerini ve başarı belgelerini kendi elleriyle takdim etti.
Okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Bayram ile Müdür Tek, yıl boyunca emek veren öğrencileri tebrik etti. Karnelerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşarken, veliler ve öğretmenler de bu özel ana tanıklık etti.

Malazgirt’te karne heyecanı 1

Öğrencilere hitap eden Kaymakam Göksu Bayram, uzun ve yoğun bir eğitim dönemini geride bırakan öğrencileri ve öğretmenleri kutladı. İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Tek ise eğitim sürecinde destek veren öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti. Karne dağıtım programı, öğrenciler ve öğretmenlerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Malazgirt’te karne heyecanı 2


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Muş yaşam
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