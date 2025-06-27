Maldivler'in başkenti neresi? Maldivler'in başkenti hakkında bilgiler

Maldiv vatandaşlarının yüzde 97'lik bir oranı Müslümandır. Maldivler Cumhuriyeti başkanlık sistemine dayanan bir cumhuriyet ile yönetilmektedir. Küresel iklim değişimler nedeniyle adaların yüzyıl içerisinde sular altında kalacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle 15 Kasım 2005 tarihinde Maldiv vatandaşlarına Avustralya'ya sığınma hakkı tanınmıştır. Ülkeler söz konusu olduğunda başkentleri de merak edilir. Maldivler’in başkenti de sıklıkla araştırılan konulardan biridir.

Maldivler’in başkenti neresi?

Maldivler’in başkenti neresi sorusunun yanıtı Male'dir. Male şehri Maldivler'in başkentidir. Şehir yüz ölçümü bakımından küçük olsa da oldukça kalabalıktır. Male şehri 2 km uzunluğunda ve 1 kilometre genişliğe sahiptir. Şehir ticari anlamda ülkenin en önemli kentlerinden biridir. Turizm gelirleri Male ekonomisinde büyük etkiye sahiptir. Bilhassa turizm sezonlarında şehir daha da kalabalık hale gelir.

Şehir, monarşi yönetiminin olduğu yıllarda surlarla kaplıyken sonraki dönemlerde bu surlar yıktırılmıştır. Günümüzde daha modern bir hale gelmektedir. Başkent, dar sokakları ile ünlü ve nüfusunun büyük bir bölümü Müslümandır. Maldivler’e bağlı adaların turistik alanlarında eğlenceler bulunurken, başkentte daha muhafazakar bir yaşam görülür. Burası genellikle balayı çiftlerinin sıklıkla uğradığı bir yer olsa da Male şehri diğer adalar kadar rahat değildir. Başkentte alkol tüketimi ile ilgili bazı sınırlamalar bulunur. Bu nedenle turistler çoğunlukla diğer adalara geçerler.

Maldivler’in ekonomisi genel olarak balıkçılık ve tarıma dayalı bir sistemle yürürken 1970’li yıllardan itibaren turizm sektöründe gelişmeler başlamıştır. Ülkede turizmin başlamasıyla beraber ekonominin bel kemiği haline gelmiştir. Ülkedeki ekonomik faaliyetlerin balıkçılık ve turizme uygun olması halkın geçim kaynağını da bu alanlara yöneltmiştir.

Male'ye nasıl gidilir?

Ülkemizden Male şehrine gitmek isteyen turistler direkt ve aktarmalı uçuşlar ile şehre ulaşabilirler. Türkiye’den İbrahim Nasır Uluslararası Havalimanı’na yaklaşık 8 saatte ulaşabilir. Aktarmalı uçuşlarla bu süre daha da uzar. Ülkemizdeki pek çok hava yolu şirketinin Male’ye uçuş hizmeti bulunur.

Male'de gezilecek yerler

Male şehrinde görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Islamic Centre Grade Mosque

İslam sanatının öne çıkan yapılarından biri olarak bu cami ülkenin Cumhurbaşkanı Abdul Gayoom tarafından açılmıştır. Müslüman vatandaşlar için manevi bir öneme sahip olan cami, turistlerin de ilgisini çekmektedir. Cami altın kaplamalı kubbesi ile oldukça görkemli bir yapıya sahiptir. Camiyi ziyaret etmek isteyen turistler günün herhangi bir saatinde buraya giriş yapabilirler.

National Museum

National Museum, Sultan’s Park bölgesinde bulunur. Bu müze şehrin en özel ve önemli müzesidir. Müzede Maldivler’deki mercan ve kumtaşı parçalarının ahşap sandıklar içerisinde sergilendiği görülür. Bununla beraber müze envanterinde antik taş oyma eserler, figürler ve önemli tarihi kitaplar yer alır.

Balık Pazarı

Ülke balıkçılık alanında oldukça gelişmiş yerlerden biridir. Maldivler’in başkenti olan Male’deki Balık Pazarı şehir ekonomisine büyük bir katkı sağlar. Şehri ziyaret eden turistlerin büyük bir bölümü burayı balık pazarını da gezerler. Maldivler’in balık konusundaki başarısı pişirme ve sunum teknikleriyle öne çıkar. Bu nedenle Male şehri de ülkeyi de balıkçılık ile özdeşleştirir.

Male'de şehir içi ulaşım

Male, küçük bir şehir olduğundan yürüyerek dolaşılabilecek bir bölgedir. Şehrin coğrafi konumu nedeniyle şehir içerisindeki yerler haricinde de farklı ulaşım seçenekler mevcuttur. Ulaşım araçları içerisinde sürat tekneleri, deniz uçakları ve havalimanı feribotları yer alır.

Male'de ne yenir?

Şehirdeki mutfak kültüründe pek çok farklı lezzet bir arada bulunabilir. Bu açıdan ender mutfaklardan biridir. Bilhassa balıkçılık konusunda şöhretli olan Maldivler, her çeşit balığın bir arada yer aldığı ve çeşitli pişirme teknikleriyle turistlere sunulduğu ilgi çekici bir mutfaktır. Şehirde balıkla hazırlanan garudhiya isimli yemek, mutfak kültüründeki önemli bir başlangıç yemeğidir. Çorbanın içerisindeki balığın yanında soğan, pirinç, limon kullanılır.

Sağlık konusunda da oldukça faydalı bir mutfak olan Male mutfağında yağ kullanımı oldukça azdır. Maldivler dendiğinde denenmesi gereken lezzetlerden biri de mas huni yemeğidir. Sabah öğününde lavaş ekmekle ile tüketilen ton balığı, Hindistan cevizi, soğan ve biber ile, ezme ile sunulur. Bu ilginç lezzet şehri ziyaret eden turistler tarafından da yoğun ilgi görür.