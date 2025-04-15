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Maldivler, İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişini yasakladı

Maldivler, İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişini yasakladı. Devlet Başkanı Muizzu "Filistin'de devam eden zulme karşı duruşumuzun açık bir yansımasıdır" dedi.

Maldivler, İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişini yasakladı

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu bugün yaptığı açıklamada, "İsrail pasaportu taşıyan kişilerin Maldivler'e girişini yasaklayan bu değişiklik, Filistin'de devam eden zulme karşı duruşumuzun açık bir yansımasıdır. Maldivler, Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmasını bir kez daha teyit eder" dedi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Maldivler'de, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından ana muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Maldivler
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