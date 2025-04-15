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Maldivler, İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişini yasakladı

Maldivler Cumhuriyeti, Filistin konusundaki politikası gereği İsrail pasaportu olan kişilerin ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

Maldivler, İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişini yasakladı
Mustafa Fidan

Hint Okyanusu'nda yer alan Maldivler, İsraillilerin lüks turizm takımadalarına girişini yasakladı. Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, İsrail pasaportuna sahip kişilerin ülkeye girişinin yasaklanmasını içeren yasa tasarısını onayladı.

FİLİSTİN DAVASIYLA KARARLI DAYANIŞMA

Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, "Onay, hükümetin İsrail'in Filistin halkına devam eden vahşet ve soykırım eylemlerine yanıt olarak sergilediği kararlı duruşunu yansıtıyor. Maldivler hükümeti, Filistin davasıyla kararlı dayanışmasını ve Filistin halkının haklarının korunmasına olan kalıcı bağlılığını yeniden teyit ediyor. Maldivler, uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verebilirliği savunmaya devam ediyor ve İsrail'in eylemlerini kınayarak çeşitli uluslararası platformlarda sesini yükseltmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

1967 ÖNCESİ SINIR VURGUSU

Açıklamada Devlet Başkanı Muizzu'nun, Maldivler'in Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 öncesi sınırları esas alan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik ilkeli desteğini sürekli olarak yinelediği vurgulandı.

Yasağın derhal uygulanacağı öğrenildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıl vatandaşlarını Maldivler'e seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyarmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Maldivler pasaport
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