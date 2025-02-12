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Malezya Başbakanı, Erdoğan'la fotoğrafına 'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısını ekledi! İrem Derici'den yorumu gecikmedi

12.02.2025 07:24
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Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" adlı şarkısını ekledi. Bir anda gündem yaratan paylaşım sosyal medyada gündem olurken; şarkıcı İrem Derici'den de yorum gecikmedi.

Malezya Başbakanı, Erdoğan'la fotoğrafına 'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısını ekledi! İrem Derici'den yorumu gecikmedi

Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim, ülkesine resmi bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği resmi görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

İREM DERİCİ'NİN 'KALBİMİN TEK SAHİBİNE' ADLI ŞARKISINI EKLEDİ

İbrahim, paylaştığı bu fotoğrafın altına ünlü şarkıcı İrem Derici'nin 'Kalbimin Tek Sahibine' adlı şarkısını ekledi.

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Enver İbrahim, fotoğrafa; "Erdoğan ile Malezya - Türkiye İş Forumu'nda bir araya geldiklerini belirterek; "Ülkelerimiz arasındaki ticari işbirliğinin acilen artırılması gerektiğini vurguladım" ifadelerini ekledi.

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Enver, paylaşımını; Türkçe olarak; "Teşekkür ederim, görüşmek üzere" cümlesiyle tamamladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Malezya Cumhurbaşkanı'nın paylaşımına eklediği Kalbimin Tek Sahibine şarkısı kısa sürede gündeme oturdu.

İREM DERİCİ DE YORUM YAPTI

Paylaşıma gelen yorumlar sosyal medyada çok konuşulurken, bir yorum da şarkının sahibi İrem Derici'den geldi. Derici "Nice song" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Malezya Recep Tayyip Erdoğan İrem Derici
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