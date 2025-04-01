HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Malezya'da doğal gaz boru hattı patladı

Malezya'da doğal gaz boru hattı patladı

01.04.2025 16:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya’nın Selangor eyaletinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgeden geçen doğalgaz boru hattının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 112 kişi yaralandı.

Malezya'da doğal gaz boru hattı patladı

Malezya’nın Selangor eyaletine bağlı Putra Heights bölgesinde yerel saatle 08.10’da şiddetli patlama meydana geldi. Yerleşim alanlarına yakın bir bölgeden geçen doğal gaz boru hattındaki patlamanın ardından başlayan ve saatlerce süren yangın çevredeki ev ve araçlara sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede yaşayanları tahliye çalışması başlatırken, ilk belirlemelere göre 112 kişinin yaralandığı ve 49 hanenin hasar gördüğü bildirildi. Selangor eyalet yetkilileri, Putra Heights Camisi'nin acil durum merkezi ilan edildiğini açıkladı.

Patlama anına ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünde alev bulutları oluştuğu görüldü.

Selangor İtfaiye ve Kurtarma Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, patlamanın ardından boru hattına gaz akışının kesildiği ancak içeride biriken gaz nedeniyle yangının bir süre kontrollü olarak devam ettiği bildirildi.

Patlamanın Malezya ulusal petrol şirketi Petronas'a ait bir doğal gaz boru hattında meydana geldiği tespit edildi. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Erzincan’da yıldızların muhteşem görsel şöleniErzincan’da yıldızların muhteşem görsel şöleni
Arkadaş vahşeti! Otomobilde tartıştılar, boğazından bıçakla yaraladıArkadaş vahşeti! Otomobilde tartıştılar, boğazından bıçakla yaraladı
Anahtar Kelimeler:
Malezya doğal gaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki partiyi birden geride bıraktı! Son seçim anketine damga vuran fark

İki partiyi birden geride bıraktı! Son seçim anketine damga vuran fark

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

Volkan Konak'a veda! Polis barikatı yıkıldı izdiham yaşandı...

Volkan Konak'a veda! Polis barikatı yıkıldı izdiham yaşandı...

DEM Parti'den '4 Nisan' hamlesi: Yola çıktılar

DEM Parti'den '4 Nisan' hamlesi: Yola çıktılar

Türkiye'nin turizm cenneti savaş alanına döndü

Türkiye'nin turizm cenneti savaş alanına döndü

İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçildi

İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.