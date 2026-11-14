Mali İç Güvenlik ve Sivil Koruma Bakanı Mohammedine: Türkiye bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı

Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense tarafından düzenlenen BAMEX 2026 Savunma ve Güvenlik Fuarı kapsamında AA muhabirine konuşan Mohammedine, Türkiye ile ilişkileri ve Mali güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını değerlendirdi.

Türkiye ile stratejik düzeyde işbirliği yürüttüklerini vurgulayan Mohammedine, "Türkiye bize yardım eden, bizi destekleyen, egemenliğimize ve tercihlerimize saygı duyan bir ülke. Türkiye, baskılara rağmen bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı." ifadelerini kullandı.

MALİ: "TÜRKİYE BİZİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADI"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ile yaptığı görüşmede güvenlik alanındaki işbirliği imkânlarını ele aldıklarını aktaran Mohammedine, Türkiye İçişleri Bakanlığı ile geliştirilebilecek ortaklıklara ilişkin talep ve beklentilerini de ilettiklerini belirtti.

Savunma ve iç güvenliğin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine dikkati çeken Mohammedine, "Bugün savunma ile güvenliği birbirinden ayıramayız. Çünkü hedefimiz de çabalarımız da ortak. Yaptığımız her şeyi birlikte yapıyoruz." dedi.

Türk mevkidaşının daveti üzerine yakın zamanda Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıklayan Mohammedine, iki ülke arasında iç güvenlik alanında yeni ortaklıklar kurulması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"TERÖR TEHDİDİ HEPİMİZİ HEDEF ALIYOR"

Fuarda sergilenen savunma ve güvenlik ekipmanlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Mohammedine, Mali'de terörle mücadelede polis, sivil koruma birimleri ve silahlı kuvvetlerin benzer tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Güvenlik güçlerinin silah ve koruyucu donanım ihtiyaçlarının da büyük ölçüde örtüştüğüne işaret eden Mohammedine, "İster polis ister sivil koruma birimleri ister silahlı kuvvetler olsun, hepimiz terörle mücadele kapsamında operasyon sahasında görev yapıyoruz. Terör tehdidi hepimizi hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

Mohammedine, fuarda inceledikleri silahlar, balistik yelekler, kasklar ve diğer koruyucu ekipmanların kalitesinden etkilendiklerini belirterek, söz konusu ürünlerin güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır