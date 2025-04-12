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Mali müşavirler meslek sorunlarını Kayseri’de masaya yatırdı

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Anadolu Odaları Platformu Toplantısına ev sahipliği yaptı.

Mali müşavirler meslek sorunlarını Kayseri’de masaya yatırdı

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Anadolu Odaları Platformu Toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda mesleğin sorunları masaya yatırıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve 17 ilin oda başkanı ile yöneticileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, "Anadolu Odaları Platformu, ülkemizin dört bir yanındaki odaların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini, mesleki dayanışmanın artırılmasını ve yerel dinamiklerin ortak akılla şekillenmesini hedeflemektedir. Bu platform; sadece bir fikir alışverişi ortamı değil, aynı zamanda mesleki geleceğimizi birlikte inşa ettiğimiz bir çatı haline gelmiştir. Kayseri Odamız olarak, ev sahipliğini üstlenmekten büyük bir onur duyduğumuz bu toplantının da, bu çatı altındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.

Mali müşavirler meslek sorunlarını Kayseri’de masaya yatırdı

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da mesleki çok sorunları olduğunu ve geleceğin mesleğini şekillendirmek için projeler üretmeleri gerektiğini kaydederek, "Bu yoğunluk artık bitmiyor, normal hale geldi. Çünkü bu ülkede dijital dönüşümü biz gerçekleştirdik. Bu bizim işlerimizi ne yazık ki kolaylaştırmadı. Çünkü yılda bir kere yaptığımız defter kapama işlemlerini artık her ay yapar hale geldik. Yılda bir kere çıkardığımız bilançoyu artık her ay çıkarmak zorunda kaldık bu dijital dönüşüm sayesinde. Bunun sorunları devam ediyor, düzeltmeye de uğraşıyoruz" diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Şaban Çopuroğlu da toplantıda konuşarak, mesleğin öneminden bahsederken, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da bir konuşma yaptı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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