"Maliye" vurgusu! Bakan Abdulkadir Uraloğlu internet medyası yöneticileriyle bir araya geldi... Gündem: Google algoritması!

Bakan Uraloğlu medya yöneticilerinin taleplerini dinlerken toplantının ana konusu Google oldu! Yayıncılar Google'ın algoritmasıyla ilgili gözlemlerini ve yaşadıkları sıkıntılardan bahsetti.

“ALGORİTMA YAKINDAN TAKİP EDİLECEK”

Türkiye’de Google ile ilgili olarak muhatap bulmakta zorluk çektiklerini belirten yayıncıların taleplerini toplayan Bakan Uraloğlu; telif yasasının hızlı şekilde geçmesi gerektiğini ifade ederken algoritma konusunu da yakından takip edeceklerini belirtti.

BAKAN URALOĞLU: YAYINCILARIN YANINDAYIZ!

Bakanlık olarak yayıncıların yanında olduklarını dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; hem Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili konular hakkında bizzat görüşeceğini ifade etti.

REKLAM TEKELLEŞMESİ

Uraloğlu’na aktarılan bir diğer husus ise Google’ın reklam pazarını domine ederek tekelleşmesi oldu. Yayıncılar, Google’ın Türkiye’deki reklam gelirlerinin yüzde 90’ına yakınının Google’ın elinde olduğuna dikkat çekerek, bu tekelleşmenin sektör için büyük bir tehdide dönüştüğünü bildirdi.

BAKAN URALOĞLU’NDAN ‘MALİYE’ VURGUSU

Bakan Uraloğlu, Google’ın reklam tekelleşmesi ve algoritma hamleleri ile vergide kayba neden olabileceğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı ile de görüşeceğini söyledi. Uraloğlu, vergi ile ilgili süreç için maliyenin harekete geçme durumunun da olabileceğini söyledi.