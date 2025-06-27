Malta'nın başkenti neresi? Malta'nın başkenti hakkında bilgiler

Malta, Avrupa kıtasına bağlı olan bir ada devletidir. Ülkenin resmi adı Malta Cumhuriyeti olarak geçer. Malta uzun süren bir Büyük Britanya sömürgeliğinin ardından 1964 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Ülke 2004 senesinde Avrupa Birliği'ne dahil olmuştur. Malta’nın en kalabalık ve gelişmiş şehirleri Valetta, Mdina, Saint's Julians, Victoria ve Sliema olarak sıralanabilir. Bu şehirlerin hepsinde sanayi, ihracat, yaz ve deniz turizmi gelişmiş durumdadır. Ülkeler araştırılırken merak edilen konulardan biri de başkentleridir.

Malta’nın başkenti neresi?

Malta’nın başkenti neresi sorusunun yanıtı Valetta şehridir. Başkent Valetta, ülkenin en büyük adası olan Malta’da konumlanmıştır. Ülkenin en eski kentlerinden biri olan Valetta 16. yüzyılda Aziz John Şövalyeleri tarafından inşa edilmiştir. Şehir ismini şövalyelerin komutanı olan Üstat Jean Parisot de Valetta’dan almıştır. Şehir 1565 yılında Osmanlılar tarafından 1 ay boyunca kuşatılmıştır. Fakat Aziz John Şövalyeleri’nin savunması nedeniyle Valetta şehri kuşatmadan kurtulmuştur.

Günümüzde başkentte şövalyelerin ve miraslarının etkilerini görmek mümkündür. Şehir Barok mimari stilinin görkemli örneklerini içerisinde barındırır. Bu açıdan Valetta, 1980 senesinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne eklenmiştir.

Valetta'ya nasıl gidilir?

Ülkemizden Valetta şehrine gitmek isteyenler için direkt uçuşlar düzenlenmektedir. İstanbul’dan Valetta şehrine uçuş süresi yaklaşık 2 saat 30 dakikadır. Bununla beraber birçok havayolu firmasının aktarmalı uçuşlarıyla da şehre ulaşmak mümkündür.

Şehir Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Valetta’da kış mevsimleri ılık ve yağışlı, yaz mevsimleri ise sıcak ve kurak geçer. Sıcaklığın en yüksek olduğu temmuz ayındaki ortalama sıcaklık 28 derecedir. En soğuk dönem olan ocak ayında ise ortalama 13 derece yaşanır. Bu açıdan bakıldığında şehir yılın her döneminde ziyaret edilebilir. Fakat sıcakların çok yüksek olmadığı ilkbahar ve sonbahar ayları Valetta’ya gitmek için daha uygun bir zaman olacaktır.

Valetta'da şehir içi ulaşım

Valetta oldukça küçük bir şehir olduğundan gezmesi kolaydır. Bilhassa şehirdeki turistik yapıların belirli bölgelerde yer almasından dolayı bunlar arasında yürüyerek gezmek mümkündür. Valetta şehrindeki ulaşım ağı çok gelişmemiştir. Ulaşım seçenekleri Valetta otobüs terminalinden hareket eden otobüsler ve taksiler ile sınırlıdır.

Valetta'da gezilecek yerler

Şehirde görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Ulusal Arkeoloji Müzesi

Malta’nın en prestijli ve dikkat çeken müzesidir. Arkeoloji ile ilgilenen ziyaretçiler için oldukça ilginç eserleri barındırır. Şehrin ana caddesi olan Republic Street üzerinde yer alan müze tarihteki Aziz John Şövalyeleri'nin ikamet ettiği Auberge de Provence Hanı içerisinde bulunur.

Hagar Qim

M.Ö. 3800'lü dönemlerde yapılan Hagar Qim, insanlık tarafından inşa edilen en eski yapılardan biri olarak öne çıkar. Prehistorik dönemden kalan tapınaklardan oluşan bu kompleks 1839 yılında bulunmuştur. Burada eski insanlara ait mabetler, sunaklar, heykeller ve biblolar bulunur. Ayrıca Hagar Qim bölgesinde çıkarılan arkeolojik buluntuların bazıları Ulusal Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

Lascaris Savaş Odaları

İkinci Dünya Savaşı esnasında Malta’nın savunulması için kurulan bu karargah Akdeniz’de devam eden savaşlarda etkin rol almıştır. Geçmişte NATO’nun da kullandığı bu yerde savaşa ait diaromalar, şemalar, model ve planların sergilendiği bir müze yer almaktadır.

Aziz John Katedrali

1577 senesinde yaşayan ve şövalyelerin koruyucusu olarak bilinen Aziz John’un anısına inşa edilmiştir. Barok tarzında yapılan katedral, Avrupa’nın da en görkemli dini yapıları içerisinde yer alır. Aziz John Katedrali’nde dikkat çeken şey ise yer döşemesinde bulunan hayatını kaybeden şövalyelerin mezarlarıdır.

Malta'da ne yenir?

Malta’nın mutfak kültürü genel olarak Akdeniz mutfağı unsurları üzerine kuruludur. Bununla beraber komşuları İtalya, Kuzey Afrika ve Sicilya mutfaklarından da etkiler taşımaktadır. Akdeniz mutfağında sıklıkla tüketilen ürünler arasında taze deniz ürünleri, tavşan ve domuz gibi av hayvanları eti, pirinç, makarna, patates, süt ürünleri ve mevsim sebzeleri yer alır.

Şehirde denenmesi gereken lezzetler arasında Bolonez soslu fırında makarna, ince biftek dilimlerinin ortasının kıyma, salam, soğan, sarımsak, yumurta, havuç ve domates ile hazırlanarak pişirilen biftek dolması başta gelir. Ayrıca sarımsak ve zeytinyağı ile yapılan balık çorbası aljotta adlı lezzet de denenmesi gereken yemekler arasında yer alır.