Maltepe'de çöken binada kahreden detay: Evi kentsel dönüşüme girdi, 11 ay sonra yeni adresinde can verdi

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği bina faciasında, Mesut Bilece’nin bu adrese taşınmasının ardındaki nedeni ortaya çıktı.

KENDİ EVİNİ KENTSEL DÖNÜŞÜME VERMİŞ

Maltepe’de dün sabah saatlerinde çöken binanın 3’üncü katındaki dairede hayatını kaybeden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda çalışan Mesut Bilece’nin normalde Maltepe Gülsuyu’nda oturduğu, 11 ay önce evini kentsel dönüşüme verdiği için Cevizli Mahallesi’ndeki çöken binaya kiraya taşındığı öğrenildi. Bilece’nin evini kentsel dönüşüme vermesinin ardından binayı verdikleri müteahhittin uzun süre inşaata başlamadığı belirtildi.

40 BİN TL KİRA VERİYORMUŞ

Burada eşi ve 3 çocuğu ile yaşayan Bilece’nin yaklaşık 40 bin TL kira verdiği öğrenildi.

KALMAYA GELEN AKRABASI YARALANDI

Bilece ailesinin yanına olaydan birkaç gün önce akrabaları olan Hilal Meygil’in (19) de geldiği bilinirken, çöken binada Hilal Meygil de yaralandı. Meygil’in durumunun iyi olduğu belirtildi.

ENKAZ ALTINDAYKEN YAKINLARI ULAŞMAYA ÇALIŞMIŞ

Ayrıca aile yakınlarının enkazın altında kalan talihsiz adamı aradığı ancak ulaşamadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Bilece’nin memleketi olan Diyarbakır Silvan’da toprağa verileceği öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır