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Maltepe'de çöken binada kahreden detay: Evi kentsel dönüşüme girdi, 11 ay sonra yeni adresinde can verdi

Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden Mesut Bilece’nin, kendi evi kentsel dönüşüme girdiği için 11 ay önce ailesiyle birlikte bu binaya taşındığı ortaya çıktı. Yaklaşık 40 bin lira kira ödediği öğrenilen Bilece enkazda yaşamını yitirirken eşi, 3 çocuğu ve misafirleri yaralı kurtarıldı.

Maltepe'de çöken binada kahreden detay: Evi kentsel dönüşüme girdi, 11 ay sonra yeni adresinde can verdi

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği bina faciasında, Mesut Bilece’nin bu adrese taşınmasının ardındaki nedeni ortaya çıktı.

Maltepe de çöken binada kahreden detay: Evi kentsel dönüşüme girdi, 11 ay sonra yeni adresinde can verdi 1

KENDİ EVİNİ KENTSEL DÖNÜŞÜME VERMİŞ

Maltepe’de dün sabah saatlerinde çöken binanın 3’üncü katındaki dairede hayatını kaybeden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda çalışan Mesut Bilece’nin normalde Maltepe Gülsuyu’nda oturduğu, 11 ay önce evini kentsel dönüşüme verdiği için Cevizli Mahallesi’ndeki çöken binaya kiraya taşındığı öğrenildi. Bilece’nin evini kentsel dönüşüme vermesinin ardından binayı verdikleri müteahhittin uzun süre inşaata başlamadığı belirtildi.

Maltepe de çöken binada kahreden detay: Evi kentsel dönüşüme girdi, 11 ay sonra yeni adresinde can verdi 2

40 BİN TL KİRA VERİYORMUŞ

Burada eşi ve 3 çocuğu ile yaşayan Bilece’nin yaklaşık 40 bin TL kira verdiği öğrenildi.

Maltepe de çöken binada kahreden detay: Evi kentsel dönüşüme girdi, 11 ay sonra yeni adresinde can verdi 3

KALMAYA GELEN AKRABASI YARALANDI

Bilece ailesinin yanına olaydan birkaç gün önce akrabaları olan Hilal Meygil’in (19) de geldiği bilinirken, çöken binada Hilal Meygil de yaralandı. Meygil’in durumunun iyi olduğu belirtildi.

ENKAZ ALTINDAYKEN YAKINLARI ULAŞMAYA ÇALIŞMIŞ

Ayrıca aile yakınlarının enkazın altında kalan talihsiz adamı aradığı ancak ulaşamadığı öğrenildi.

Maltepe de çöken binada kahreden detay: Evi kentsel dönüşüme girdi, 11 ay sonra yeni adresinde can verdi 4

Hayatını kaybeden Bilece’nin memleketi olan Diyarbakır Silvan’da toprağa verileceği öğrenildi.

Maltepe de çöken binada kahreden detay: Evi kentsel dönüşüme girdi, 11 ay sonra yeni adresinde can verdi 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe Kentsel dönüşüm bina
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