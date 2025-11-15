HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Maltepe’de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

İstanbul Maltepe’de trafiğe kapalı şeritte görev yapan trafik polisi, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Maltepe’de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Olay, 13 Kasım'da Altıntepe D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik polisleri, bölgede yaşanan bir kazaya müdahale ederek yolu trafiğe kapattı.

Maltepe’de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada 1

KENDİSİNİ DURDURMAK İSTEYEN TRAFİK POLİSİNE HIZLA ÇARPTI

Buna rağmen sol şeritten ilerlemeye devam eden 34 NYJ 968 plakalı motosikletin sürücüsü Bahadır Ç., kendisini durdurmak isteyen trafik polisine hızla çarptı.

Maltepe’de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada 2

POLİSİN DURUMU İYİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan trafik polisi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise motosikletin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alkollü sürücü şarampole yuvarlandı: 1 yaralıAlkollü sürücü şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Kırşehir'de 33 bin litre kaçak akaryakıt yakalandıKırşehir'de 33 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

Anahtar Kelimeler:
polis Maltepe motosiklet kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.