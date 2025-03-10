HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Maltepe'de Ramazan eğlenceleri büyük beğeni topluyor

Maltepe'de Ramazan eğlenceleri büyük beğeni topluyor

10.03.2025 11:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında orta oyunu etkinliği düzenleyen Maltepe Belediyesi’nin programları büyük beğeni topluyor.

Maltepe'de Ramazan eğlenceleri büyük beğeni topluyor

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde; keman, kanun, ud ve perküsyon eşliğinde sergilenen konserlerin yanı sıra, Karagöz ile Hacivat oyunu, ortaoyunu ve Aşuk ile Maşuk oyunu sahnelendi. Oyuncular sahneye seyircilerin arasından gelerek sürpriz yaptı. Oyuncuların güldüren, düşündüren ve eğlendiren performansları büyük beğeni topladı ve ayakta alkışlandı. Oyun sonrası seyirciler Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen’e teşekkürlerini yolladı.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

12 Mart’ta Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde tekrarlanacak etkinlik, 15 ve 22 Mart’ta Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, 19 Mart’ta Yılmaz Mızrak Kültür Merkezi’nde ve 28 Mart’ta Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Trump’tan Grönland’a çağrı! "Parçamız olun"Trump’tan Grönland’a çağrı! "Parçamız olun"
Dikkat! Diyabet hastası sayısı hızla artıyorDikkat! Diyabet hastası sayısı hızla artıyor
Anahtar Kelimeler:
Maltepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

Şehitlik bir gecede ortadan kayboldu! Konya'daki ilginç olaya CHP'li vekilden sert tepki

Şehitlik bir gecede ortadan kayboldu! Konya'daki ilginç olaya CHP'li vekilden sert tepki

Tiryakileri üzen haberi duyurdu!

Tiryakileri üzen haberi duyurdu!

Rekabet Kurulu düğmeye bastı! BİM, ŞOK ve Migros'a soruşturma başlatıldı...

Rekabet Kurulu düğmeye bastı! BİM, ŞOK ve Migros'a soruşturma başlatıldı...

Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

Kadın, GBT yapmak isteyen ekiplere tekme tokat saldırdı

Kadın, GBT yapmak isteyen ekiplere tekme tokat saldırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.