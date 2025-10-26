HABER

Maltepe'de trafik kazası! Ayağı minibüsün altında kaldı

Maltepe’de yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Gökhan B. idaresindeki minibüs, cadde üzerinde dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçen Emine Y.’ye (76) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"GERİ GERİ MANEVRA YAPTIĞI SIRADA AYAĞI ALTINDA KALDI"

Mahalle esnaflarından Hasan Darcan, "Dükkanımdaydım, bir bağırışla minibüse baktım. Bir abla yere düşmüş, geri geri manevra yaptığı sırada ayağı altında kaldı. Minibüse manevra yaptırdım, ‘ileri geri’ diye, ayağını kurtardık. Minibüsçü zannediyorum fark etmedi, abla da fark etmedi. O sırada polisler geldi, itfaiye çağırdılar. Kadının durumunu bilmiyorum. Çok korkmuştu, inşallah iyidir" diye konuştu.

