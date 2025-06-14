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Maltepe’de yumruk attığı şahsı öldüren şüpheli tutuklandı

Maltepe’de trafikteki kavgada yumruk attığı şahsın ölümüne neden olan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, Maltepe Bağdat Caddesi meydana geldi.

Maltepe’de yumruk attığı şahsı öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, Maltepe Bağdat Caddesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yol verme meselesi yüzünden 31 yaşındaki Enes Ö. ile 48 yaşındaki Erkan Temiz arasında tartışma çıktı. İddiaya göre birbirlerine laf atarak ilerleyen ikili, araçlarını yol kenarında durdurdu. Tartışma kısa sürede büyüyünce Enes Ö., Erkan Temiz’e yumruk attı. Darbenin etkisiyle yere düşen Temiz, bir anda hareketsiz kaldı. Olayın şoku içerisindeki Enes Ö., bir süre kalp masajı yapmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş Erkan Temiz kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören Erkan Temiz hastanede hayatını kaybetti.

MALTEPE

"KENDİSİ OLAYDAN ÖNCE ARACI İLE TAKİP EDEREK BENİ TACİZ ETMİŞTİR"

Mahkemede savunma yapan sanık Enes Ö., "Olayın mağdur tarafı benim çünkü ATM’ye para yatırmaya giderken ölen şahıs beni takip etmiştir. Para yatırdığım süreçte beklemeye devam ediyor. Bende arkamı kontrol ediyorum sürekli. Arabaya binsem beni takip edip etmeyeceğini düşünmekten tedirgin oldum. Sonrasında araca yanaşarak kendisine sormak zorunda kaldım. Alkollü olduğunu anlayınca özür dileyerek yanlışs anladığımı söyledim. Bana müdahale edeceğini düşünerek hep tedirgin olarak can korkusu yaşadım. Ben kendisine sadece yumruk attım. Öldürme kastım olmamıştır. Herhangi bir kasıtla sahsa yaklaşmadım, kendimi koruma iç güdüsü ile bu olay gerçekleşmistir. Kendisi olaydan önce aracı ile takip ederek beni taciz etmiştir. Olay yerinde diğer dükkanlardaki esnafın ifadeleri de vardır. Olaya ilişkin görüntüler izlendiğinde bana karşı bir eyleminin anormallikleri fark edilecektir. Ben olayın adraneli ile bu eylemi gerçekleştirdim. Ben aile babasıyım. Bakmakla yükümlü olduğum çocuğum ve ailem vardır. Biz hepimiz kendisine dua ederek iyileşmesini bekledik. Suç işleme kastım yoktur" dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası gözaltına alınarak ev hapsi cezası verilen Enes Ö., bugün çıkarıldığı Anadolu 8. Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe kavga
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