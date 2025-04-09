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Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Sabahın erken saatlerinde Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken içeride bulunan huzurevi sakinleri tahliye edildi. 17 kişi hastaneye kaldırıldı

Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Olay, saat 05.00 sıralarında Maltepe Huzurevi'nde meydana geldi. Huzurevinin içerinde bulunan özel bakım ünitesinde, sebebi henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Paniğe neden olan yangında yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, tedbir amaçlı olarak içerideki 90 kişi kurumun çok amaçlı salonuna tahliye edildi. Öte yandan dumandan etkilenen 17 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "Yangın sırasında huzurevinde 90 kişi bulunmakta olup dumandan etkilenen 17 kişi 112 ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Yangın sırasında binadan tahliye edilen diğer huzurevi sakinleri ise kurumun çok amaçlı salonuna yerleştirilmiştir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesinin ardından belirlenecektir." denildi.

İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe
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