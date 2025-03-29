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Maltepe mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak!

29.03.2025 07:33
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CHP bugün Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Maltepe'de miting yapıyor. Söz konusu miting nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği alınacak önlemleri tek tek sıraladı.

Maltepe mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak!

İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenecek miting nedeniyle 29 Mart Cumartesi günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.

(AA) Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği miting
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