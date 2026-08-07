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Maltepe’de çöp ev temizlenerek halk sağlığı için önlem alındı

Maltepe Belediyesi, vatandaşların sağlığını ve çevre güvenliğini korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zümrütevler Mahallesi Cansu Sokak’ta bulunan ve yapılan incelemeler sonucunda "çöp ev" olduğu tespit edilen adreste kapsamlı temizlik ve tahliye çalışması gerçekleştirildi.

Maltepe’de çöp ev temizlenerek halk sağlığı için önlem alındı

Maltepe Belediyesi Zümrütevler Mahallesi Cansu Sokak’ta bulunan ve yapılan incelemeler sonucunda "çöp ev" olduğu tespit edilen adreste kapsamlı temizlik ve tahliye çalışması gerçekleştirildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 24 Temmuz’da gerçekleştirdiği incelemenin ardından, söz konusu adreste gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kurum ve belediye birimlerinin katılımıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmaya İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, emniyet, Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri katıldı. Ekipler tarafından adreste bulunan eşyaların tahliyesi gerçekleştirilirken, biriken atıklar ve kullanılmayan malzemeler de ekiplerce alandan uzaklaştırıldı.

Tahliye işlemlerinin ardından belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından adreste kapsamlı temizlik çalışması yapıldı. Temizliğin tamamlanmasının ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerekli ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Maltepe’de çöp ev temizlenerek halk sağlığı için önlem alındı 1


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe Belediyesi
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