Manavgat Belediyesine yönelik rüşver operasyonunda iş insanın ifadesine ulaşıldı! 1 milyon 2500 bin euro istenmiş... "Resmen aspçılık yaptıklarını söyledim"

Şüpheli iş insanı K.T, savcılığa verdiği ek ifadesinde, ilçedeki 2 oteline ek olarak Sorgun Mahallesi'nde 2023'te yeni otel inşaatına başladığını belirtti. Oteli 2025'te açmayı planlarken inşaata olağan dışı bir şekilde yapı kontrol elemanları ve zabıtaların sık sık geldiğini anlatan K.T, inşaatı tamamladıktan sonra iskan başvurusunda bulunması için yeğeni M.E'yi belediyeye gönderdiğini dile getirdi.

"BU İŞ NEDENİYLE KİMSEYİ GÖREMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Bir belediye çalışanının, yeğenine Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın otel sahibiyle görüşme talebini ilettiğini ileri süren K.T, ifadesine şöyle devam etti:

"Randevu alarak görüştüğüm Başkan Kara'ya herhangi bir hukuki sakınca olmadığı halde iskan alınması için zorluk çıkarıldığından bahsettim. Başkan da bana kontrol müdürlüğünde Hüseyin isimli kişiyi görmemi ve kendilerinin yönlendireceği kişinin dediklerini yapmamı, bu işin usulünün böyle olduğunu söyledi. Ben de işlemlerinin usule uygun yapıldığını, zaten daha önce kendisinin talebiyle halk lokantası yaptığımı, bu iş nedeniyle kimseyi göremeyeceğimi söyledim. Birkaç gün sonra Başkan'la zıtlaşmam durumunda işlerimin yürümeyeceğini düşünerek Hüseyin isimli kişinin yönlendirdiği Demir Demir isimli kişiyle ofisinde görüştüm. O da işlerimin ilerlemesi için Hüseyin Cem Gül'ü görmem gerektiğini aksi takdirde ruhsat ve iskan alamayacağımı söyledi."

"RESMEN GASPÇILIK YAPTIKLARINI SÖYLEDİM"

Demir Demir'in, "Hüseyin Cem Gül ve Başkan Kara'nın isteyeceği paranın kazancının yanında devede kulak kalacağını" kendisine anlattığını iddia eden K.T, başka çaresi olmadığı için teklifi direkt reddetmediğini belirtti. Gül ile Demir'in ofisinde buluştuklarını vurgulayan K.T, "İşlerimin yapılması karşılığında Hüseyin Cem Gül, benden 1 milyon 250 bin euro istedi. Bu rakamda pazarlık bile yapmayacağını, parayı Başkan Niyazi Nefi Kara'nın istediğini, bu paranın direkt Başkan'a gideceğini söyledi. Ben de bu işin böyle olmayacağını, istediği paranın az bir para olmadığını, resmen gaspçılık yaptıklarını söyledim." ifadelerini kullandı.

Gül'ün paranın verilmemesi halinde iskan ve ruhsat alamayacağını söylediğini öne süren iş insanı, şunları kaydetti:

"Gül, hukuki yollara başvursa bile sonuçlanmasının 3-5 yılı bulacağını ve sonuçlarının ağır olacağını söyledi. 8 Ocak 2025'te beni arayarak paranın 250 bin eurodan az olmamak kaydıyla bir kısmını vermem gerektiğini belirtti. 250 bin euroyu Demir'in ofisine giderek Gül'e teslim ettim. Bunun üzerine 26 Ocak'ta otelime iskan verdiler. Gül, bir süre sonra geri kalan parayı otelimin hafriyat işlerini de yapan Mesut Kara'ya vermemi söyledi. Tedarik ettiğim 500 bin euroyu 9 Şubat'ta Kara'ya elden teslim ettim. Geri kalan parayı bir şekilde halledeceklerini belirten Gül, otelin market ve hamamını istediği kişiye kiraya vermemi ve otele sebze meyveleri İlker Günay'dan almam gerektiğini dile getirdi. Birkaç gün sonra Gül'ü arayarak toplamda verdiğim 750 bin euronun Başkan Kara'ya teslim edilip edilmediğini sordum. Gül de bana paranın Başkan'a verildiğini söyledi."

19 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

K.T, yaşadığı olay nedeniyle mağdur edildiğini, adı geçen şüphelilerden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

(AA)